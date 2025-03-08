У Миколаєві зрання гримлять вибухи

Сьогодні, 8 березня, у Миколаєві під час повітряної тривоги пролунав вибух.

Про це повідомляє "Суспільне".

Наразі у низці областей - повітряна тривога через загрозу балістики.

Нагалаємо, 7 березня росіяни запустили по Україні ударні дрони-камікадзе типу "Шахед", атака тривалаі після півночі. Було чутно вибухи у низці областей, зокрема в Одеській, Полтавській, Черкаській, Сумській, Кіровоградській, Херсонській областях.

Росіяни також атакували Допропілля. Там, за останніми даними, загинули 11 осіб.

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