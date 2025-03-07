Ердоган зробив заяву про припинення вогню в Україні

Президент Туреччини також запропонував провести перемовини між Києвом і Москвою.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара підтримує припинення вогню в Україні. Зокрема, ідею "перемир'я в повітрі та на морі", запропоновану українським президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє видання Anadolu.

"Туреччина підтримує ініціативу щодо якнайшвидшого припинення вогню й атак у повітрі та на морі в конфлікті РФ і України як захід зміцнення довіри між сторонами", — наголосив Ердоган.

З його слів, припинення атак у повітрі та на морі сприятиме зміцненню довіри між сторонами та якнайшвидшому встановленню повноцінного припинення вогню. Президент Туреччини також запропонував провести перемовини між Києвом і Москвою.

Окрім того, Ердоган повідомив, що Анкара долучилася до Європейського фонду миру, спрямованого на відбудову та відновлення України.

Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков накинувся на лідерів Євросоюзу. Речник кремлівського "фюрера" заявив, нібито конфронтаційна риторика лунає і в Брюсселі, і в європейських столицях.

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