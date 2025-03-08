Обстрел Доброполья в Донецкой области: не менее11 погибших (фото)

После атаки возникли пожары в жилых домах и административном здании.

Количество погибших в результате российских обстрелов Доброполья Донецкой области возросло по меньшей мере до 11 человек. Еще 30 человек ранены.

Об этом сообщает сегодня, 8 марта, ГСЧС.

"Во время тушения огня оккупанты нанесли повторный удар (вероятно, "Shahed"), повредив пожарную машину. Несмотря на угрозу, спасатели продолжают работать. Локализован пожар в 20 квартирах, ликвидировано три возгорания общей площадью 190 квадратных метров", — говорится в сообщении.

На месте удара

Напомним, вечером россияне нанесли удар по центру города. Повреждены восемь пятиэтажных домов, админздание и 30 автомобилей. Возникли пожары в жилых домах и административном здании.

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