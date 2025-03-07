Почему Россия не может полностью разрушить энергосистему Украины: объяснение эксперта

Энергетики выполняют сложные работы, чтобы предотвратить грядущие кризисы.
Российские войска продолжают наносить удары по энергетическим объектам Украины, но не имеют достаточного военного потенциала, чтобы полностью уничтожить энергосистему страны.
Об этом заявил эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев в эфире "Эспрессо".
По его словам, тактика РФ направлена на удары по критической инфраструктуре, однако даже американские военные теоретики доказали, что полное уничтожение энергосистем любой страны невозможно.
“Кто-то убедил российское руководство, что они могут уничтожить энергетику Украины. Это невозможно. США даже проводили исследования по этой теме. Я не думаю, что у России больше военного потенциала, чем в Америке”, – пояснил Рябцев.
В то же время эксперт отметил, что атаки РФ ускоряют обновление украинской энергосистемы.
"Потери в инфраструктуре есть, но потребители остаются с электроэнергией и газом. Украинская энергосистема меняется и даже российские удары способствуют ее обновлению”, – добавил Рябцев.
Напомним, в 2024 году в Украине введено в эксплуатацию 835 МВт дополнительных мощностей распределенной генерации, что в том числе помогло пройти зимний период практически без отключений.
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