Россияне ударили по энергетике и объектам газодобычи ДТЭК: подробности

В пятницу, 7 марта, российская армия атаковала объекты газодобычи в Полтавской области и энергетические объекты – в Одесской.

Об этом сообщили в компании ДТЭК.

"Сегодня утром были атакованы объекты газодобычи ДТЭК в Полтавской области. В результате нанесенных разрушений объекты прекратили свою работу", — сообщили в компании.

Кроме того, ночью агрессор Россия повредила уже шестой энергообъект ДТЭК в Одесской области.

"Уже четвертую ночь подряд враг наносит разрушительные удары по энергетическим объектам ДТЭК в Одесской области. За последние 2,5 недели это уже шестая атака", — говорится в сообщении.

Напомним, в эту ночь российские ракеты ударили по Тернопольской области. В результате ударов произошли "прилеты" в критический промышленный объект. Людей предупредили о том, что могут быть ограничения в подаче газа.

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