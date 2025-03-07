Россияне ударили по энергетике и объектам газодобычи ДТЭК: подробности

Объекты подверглись разрушениям.
В пятницу, 7 марта, российская армия атаковала объекты газодобычи в Полтавской области и энергетические объекты – в Одесской.
Об этом сообщили в компании ДТЭК.
"Сегодня утром были атакованы объекты газодобычи ДТЭК в Полтавской области. В результате нанесенных разрушений объекты прекратили свою работу", — сообщили в компании.
Кроме того, ночью агрессор Россия повредила уже шестой энергообъект ДТЭК в Одесской области.
"Уже четвертую ночь подряд враг наносит разрушительные удары по энергетическим объектам ДТЭК в Одесской области. За последние 2,5 недели это уже шестая атака", — говорится в сообщении.
Напомним, в эту ночь российские ракеты ударили по Тернопольской области. В результате ударов произошли "прилеты" в критический промышленный объект. Людей предупредили о том, что могут быть ограничения в подаче газа.
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