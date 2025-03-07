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Вночі на Хмельниччині сталися сильні вибухи: що відомо

Вночі на Хмельниччині сталися сильні вибухи: що відомо

Вибух. / Фото: Associated Press

Інформації про потерпілих немає.

Вночі проти п'ятниці, 7 березня, у Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. В небі над регіоном спрацювали сили ППО.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

З його слів, уночі в небі над регіоном було знищено сім ворожих БпЛА типу "Shahed" та три крилаті ракети. 

"Внаслідок падіння уламків сталося займання сухої рослинності на відкритій території у Кам'янець-Подільському районі. Звернень щодо руйнувань, травмованих чи загиблих не надходило", - додав чиновник.

Як повідомлялося, вночі росіяни вдарили ракетами по сусідній Тернопільській області. Внаслідок атаки сталися "прильоти" в критичний промисловий об’єкт.

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