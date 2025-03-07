Зірка серіалу "Рятувальники Малібу" скоїла самогубство

Американська акторка, продюсерка та бізнесвумен Памела Бах, яка протягом 10 років грала в серіалі "Рятувальники Малібу", скоїла самогубство.

Про це повідомляє видання TMZ. Тіло знаменитості виявили 6 березня її рідні. Близькі акторки занепокоїлися, адже вона не виходила на зв'язок, тож приїхали до її будинку, аби перевірити, чи все гаразд. Врешті, рідні Памели помітили її тіло на підлозі та викликали парамедиків.

Медики, які прибули на місце події, констатували смерть акторки. Причина – вогнепальне поранення в голову. Як повідомили правоохоронці, це було самогубство. Також зазначається, що записки на місці події не виявлено.

Памела Бах / Фото: Associated Press

Смерть Памели Бах вже прокоментував її колишній чоловік, актор Девід Гассельгофф. Він подякував за підтримку в цей тяжкий час. Утім, Гассельгофф попросив поважати приватність родини Памели в момент горя.

"Наша родина глибоко засмучена нещодавньою смертю Памели. Ми вдячні за вилив любові та підтримки в цей тяжкий час, але ми люб'язно просимо усамітнитися, коли ми сумуємо та переживаємо цей складний час", - говорить актор.

Памела Бах та Девід Гассельгофф / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно оскароносного актора Джина Гекмена знайшли мертвим. Поруч із ним виявили тіла його дружини та собаки. Всі вони померли в один день. Нещодавно судмедексперт припустив, що стало причиною смерті.

Читайте також: