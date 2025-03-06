Вєрку Сердючку з бендом не випустили за кордон: у команді артистки прокоментували

Співачка Вєрка Сердючка, в образі якої виступає шоумен Андрій Данилко, не змогла поїхати в благодійний концертний тур містами Європи.

Про це йдеться на сторінці артистки в Instagram. Причиною цього стало те, що Сердючку разом із бендом не випустили за кордон. Тож, концерти VERKA SERDUCHKA в Лондоні, Аліканте, Мюнхені, Франкфурті та Празі довелося переносити на інші дати.

"У зв'язку з раптовою зупинкою видачі дозволів на виїзд Міністерством культури, попри заздалегідь подані документи, гурт Андрія Данилка - VERKA SERDUCHKA & BAND - не отримав дозволу на виїзд", - йдеться в повідомленні.

Допис Вєрки Сердючки / Фото: instagram.com/v_serduchka

Річ у тім, що в останні дні лютого Мінкульт тимчасово припинив видачу дозволів артистам-чоловікам призовного віку на виїзд за кордон. Наразі наказ від 7 березня припиняє бути дійсним. Проте, дозволи видаватимуть за новими правилами. Артистам необхідно запросити дозвіл мінімум за 15 днів.

Редакція сайту ТСН.ua дізналася, що рамках туру Вєрки Сердючки були продані квитки в усіх містах, і люди їхали на концерти навіть з інших країн. За словами промоутерів, найбільше постраждають від цього саме міжнародні організатори, які співпрацюють з українськими артистами - бо навіть перенесення концертів змінює усю логістику і план проведення туру.

Нагадаємо, нещодавно музикант Дмитро Шуров також розповідав, що його не випустили за кордон у благодійний тур. Артистові теж довелося переносити концерти.

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