Дмитра Шурова не випустили за кордон у благодійний тур

Український музикант Дмитро Шуров, він же Pianoboy, пожалівся, що його не випустили за кордон у благодійний тур.

У березні у виконавця мали відбутися благодійні концерти зі скрипалем, військовим Мойсеєм Бондаренком. Перший був запланований у Любліні 1 березня. Однак, благодійний тур довелося переносити на інші дати. У своєму Facebook артист пояснив, що причиною цього стало те, що його не випустили за кордон. Мінкульт не дав співакові дозвіл на виїзд з України.

"Змушені повідомити гірку новину. Наш із військовим скрипалем Мойсеєм Бондаренком спільний тур "Краще Що Є", який охоплював 16 міст Європи, вимушено переноситься через те, що Мінкульт не дав мені, як і багатьом іншим колегам, дозвіл на виїзд з України", - поділився Шуров.

Допис Дмитра Шурова (Pianoboy) / Фото: facebook.com/pianoboy.band

Зазначимо, Мінкульт дійсно тимчасово припиняє видавати дозвіл на виїзд за кордон артистам, музикантам, діячам мистецтва, журналістам та іншим, але від 3 березня. Причиною цього стало те, що міністерство хоче запровадити у законодавстві зміни, аби припинити незаконне використання дозволів на виїзд за кордон. Зокрема, деякі чоловіки-митці законно перетинають кордон, однак до України вже не повертаються. Мінкульт хоче покласти цьому край.

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