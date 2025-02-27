Каструлі будуть бездоганно чистими, навіть не доведеться мити: ось що треба зробити

Як же хочеться, щоб увесь посуд на кухні був чистим і блискучим, неначе щойно з магазину! Однак після використання він покривається жирним нальотом, з’являється нагар, якого досить складно позбутися. Втім, є простий засіб для миття каструль, сковорідок і кришок, яким користувалися ще наші бабусі. Такий продукт є на кожній кухні, до того ж він коштує копійки, а ефект від його використання не гірший, ніж після дорогих мийних гелів.

Чим відмити каструлі та кришки до блиску, щоб сяяли, неначе з магазину

Необхідно взяти звичайну харчову соду, яка допоможе позбутися найуїдливішого бруду з каструль та сковорідок. І найголовніше — вам не доведеться відчищати бруд власноруч, із цим на відмінно впорається содовий розчин.

Вам знадобиться один великий тазик або відро — ємність має бути такою, щоб туди помістилися каструлі, сковорідки та кришки. Треба взяти 200 грамів соди й розвести у невеликій кількості теплої води, щоб продукт повністю розчинився. Потім содовий розчин необхідно перелити у відро чи тазик, додати гарячої води, щоб вона покривала весь посуд.

Помістіть у розчин всі брудні каструлі, сковорідки та кришки і залиште на декілька годин. Найкраще залишити посуд на ніч, особливо якщо треба позбутися застарілого бруду. Мити або чистити посуд не треба — сода все зробить за вас. Зранку дістаньте каструлі з розчину і промийте теплою проточною водою. Після такої ванни увесь посуд сяятиме чистотою, неначе новий.

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