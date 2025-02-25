Жир і нагар відлітатиме сам: три найкращі методи для чищення духовки

Що робити, коли треба швидко почистити духовку, а спеціальних засобів немає? Не слід одразу бігти до магазину, адже все, що треба для чищення, точно є на кожній кухні. До того ж, духовку можна почистити звичайною водою, однак про це практично ніхто не знає. Отже, розповідаємо, як позбутися нагару, жиру й застарілого бруду в духовці за допомогою підручних засобів.

Як швидко відчистити духовку від жиру й нагару народними методами

Сода й оцет. Такий спосіб займає перше місце з-поміж інших, бо давно довів свою ефективність у боротьбі з нагаром і жиром. Для приготування суміші треба взяти 150 грамів соди та 3 столові ложки оцту й ретельно розмішати. Далі наносимо засіб на брудну поверхню і закриваємо духовку на дві години. Після цього бруд треба змити теплою водою за допомогою жорсткої губки. Необхідно зчистити всі залишки оцту, щоб під час наступного використання духовки їжа не мала характерного аромату.

Такий спосіб займає перше місце з-поміж інших, бо давно довів свою ефективність у боротьбі з нагаром і жиром. Для приготування суміші треба взяти 150 грамів соди та 3 столові ложки оцту й ретельно розмішати. Далі наносимо засіб на брудну поверхню і закриваємо духовку на дві години. Після цього бруд треба змити теплою водою за допомогою жорсткої губки. Необхідно зчистити всі залишки оцту, щоб під час наступного використання духовки їжа не мала характерного аромату. Лимонна кислота також на відмінно відчистить бруд, нагар і застарілий жир, цим способом користувалися наші мами й бабусі. Візьміть пів літра води й розведіть 2 столові ложки кислоти, пересипте цей розчин у залізну миску й поставте до духовки. Нагрівайте духовку впродовж 30 хвилин за температури 200 градусів. Потім вимкніть духовку, дайте охолонути, після чого протріть всередині вологою ганчіркою.

також на відмінно відчистить бруд, нагар і застарілий жир, цим способом користувалися наші мами й бабусі. Візьміть пів літра води й розведіть 2 столові ложки кислоти, пересипте цей розчин у залізну миску й поставте до духовки. Нагрівайте духовку впродовж 30 хвилин за температури 200 градусів. Потім вимкніть духовку, дайте охолонути, після чого протріть всередині вологою ганчіркою. Водяний пар. Щоб очистити прилад паром, треба наповнити водою глибоку сковорідку й поставити в духовку на решітку. Розігрійте духовку до 150 градусів та залиште на 30 хвилин, потім вимкніть і дочекайтеся повного охолодження. Візьміть жорстку вологу губку й витріть всередині увесь бруд і залишки жиру. Перед початком роботи переконайтеся, що поверхня повністю остигла.

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