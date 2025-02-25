Жир и нагар будет слетать сам: три лучших метода для чистки духовки

Что делать, когда нужно быстро почистить духовку, а специальных средств нет? Не следует сразу бежать в магазин, ведь все, что нужно для чистки, точно есть на каждой кухне. К тому же, духовку можно почистить обычной водой, однако об этом практически никто не знает. Итак, рассказываем, как избавиться от нагара, жира и устаревшей грязи в духовке с помощью подручных средств.

Как быстро отчистить духовку от жира и нагара народными методами

Сода и уксус. Такой способ занимает первое место среди других, потому что давно доказал свою эффективность в борьбе с нагаром и жиром. Для приготовления смеси нужно взять 150 г соды и 3 столовые ложки уксуса и тщательно размешать. Далее наносим средство на грязную поверхность и закрываем духовку на два часа. После этого грязь нужно смыть теплой водой с помощью жесткой губки. Необходимо счистить все остатки уксуса, чтобы при последующем использовании духовки еда не имела характерного аромата.

Такой способ занимает первое место среди других, потому что давно доказал свою эффективность в борьбе с нагаром и жиром. Для приготовления смеси нужно взять 150 г соды и 3 столовые ложки уксуса и тщательно размешать. Далее наносим средство на грязную поверхность и закрываем духовку на два часа. После этого грязь нужно смыть теплой водой с помощью жесткой губки. Необходимо счистить все остатки уксуса, чтобы при последующем использовании духовки еда не имела характерного аромата. Лимонная кислота также отлично отчистит грязь, нагар и устаревший жир, этим способом пользовались наши мамы и бабушки. Возьмите пол литра воды и разведите 2 столовых ложки кислоты, пересыпьте этот раствор в железную миску и поставьте в духовку. Нагревайте духовку в течение 30 минут при температуре 200 градусов. Затем выключите духовку, дайте остыть, после чего протрите внутри влажной тряпкой.

также отлично отчистит грязь, нагар и устаревший жир, этим способом пользовались наши мамы и бабушки. Возьмите пол литра воды и разведите 2 столовых ложки кислоты, пересыпьте этот раствор в железную миску и поставьте в духовку. Нагревайте духовку в течение 30 минут при температуре 200 градусов. Затем выключите духовку, дайте остыть, после чего протрите внутри влажной тряпкой. Водяной пар. Чтобы очистить прибор паром, нужно наполнить водой глубокую сковороду и поставить в духовку на решетку. Разогрейте духовку до 150 градусов и оставьте на 30 минут, затем выключите и дождитесь полного охлаждения. Возьмите жесткую влажную губку и протрите внутри всю грязь и остатки жира. Перед началом работы убедитесь, что поверхность полностью остыла.

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