Жир и нагар будет слетать сам: три лучших метода для чистки духовки

Эти подручные средства не хуже химических, они отлично справятся даже с устаревшим жиром и грязью.
Что делать, когда нужно быстро почистить духовку, а специальных средств нет? Не следует сразу бежать в магазин, ведь все, что нужно для чистки, точно есть на каждой кухне. К тому же, духовку можно почистить обычной водой, однако об этом практически никто не знает. Итак, рассказываем, как избавиться от нагара, жира и устаревшей грязи в духовке с помощью подручных средств.
Как быстро отчистить духовку от жира и нагара народными методами
- Сода и уксус. Такой способ занимает первое место среди других, потому что давно доказал свою эффективность в борьбе с нагаром и жиром. Для приготовления смеси нужно взять 150 г соды и 3 столовые ложки уксуса и тщательно размешать. Далее наносим средство на грязную поверхность и закрываем духовку на два часа. После этого грязь нужно смыть теплой водой с помощью жесткой губки. Необходимо счистить все остатки уксуса, чтобы при последующем использовании духовки еда не имела характерного аромата.
- Лимонная кислота также отлично отчистит грязь, нагар и устаревший жир, этим способом пользовались наши мамы и бабушки. Возьмите пол литра воды и разведите 2 столовых ложки кислоты, пересыпьте этот раствор в железную миску и поставьте в духовку. Нагревайте духовку в течение 30 минут при температуре 200 градусов. Затем выключите духовку, дайте остыть, после чего протрите внутри влажной тряпкой.
- Водяной пар. Чтобы очистить прибор паром, нужно наполнить водой глубокую сковороду и поставить в духовку на решетку. Разогрейте духовку до 150 градусов и оставьте на 30 минут, затем выключите и дождитесь полного охлаждения. Возьмите жесткую влажную губку и протрите внутри всю грязь и остатки жира. Перед началом работы убедитесь, что поверхность полностью остыла.
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