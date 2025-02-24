Що робити, щоб вода не википала під час варіння страв: корисні поради для вирішення проблеми

Як уникнути випаровування води з каструлі, якщо кришкою накривати не можна чи її нема під рукою: корисні лайфгаки.
Що робити, щоб запобігти википанню води під час варіння страв
- Лід. З’ясувалося, що проблему досить легко вирішити, якщо кинути у каструлю кубик льоду, який швидко охолодить поверхню. Тому вода не википатиме й не випаровуватиметься.
- Дерев’яна ложка. Це трюк буде корисним, якщо ви варите овочі чи крупу, які містять крохмаль. Бо під час закипання таких страв утворюється багато піни і вода витікає з каструлі на плиту. Щоб уникнути цієї халепи, просто покладіть дерев’яну ложку на каструлю, і піна не підніматиметься.
- Вершкове масло. Щоб вода не випаровувалася, треба кинути в окріп шматочок масла, можна налити трохи олії. Так утвориться плівка, яка не даватиме випаровуватися рідині. Цей трюк корисно застосовувати, коли вариться картопля чи макарони на гарнір. Тоді страва буде більш насиченою та матиме вершковий смак.
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