Буданов відповів, скільки Росії коштує день війни проти України

Очільник ГУР Кирило Буданов повідомив, що Росія витрачає майже мільярд доларів щодня на ведення війни в Україні.

Про це очільник ГУР розповів в інтерв’ю Укрінформу.

"Це взагалі дуже дорога війна. День війни коштує трошки менше ніж мільярд (доларів – Ред.) для них, – це величезні кошти", — підкреслив Буданов.

За його словами, 41% бюджету Росії йде на оборону.

"Проблеми вже з’явилися, але не треба себе обманювати. Навіть за офіційними даними, 41 відсоток – це бюджет оборони. Це ненормальні цифри, для виконання цього бюджету були згорнуті майже всі соціальні програми, медичні, освітні... Тобто вплив фінансово-економічний, негативний, на Російську Федерацію вже відчутний", — заявив очільник ГУР.

Буданов також додав, що Росія поки що може балансувати завдяки видобутку нафти, газу, металів та дорогоцінного каміння.

Нагадаємо, Буданов відповів, яка країна буде наступною ціллю, якщо Росія захопить Україну.

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