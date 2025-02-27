Трамп і Макрон не знайшли спільного рішення щодо безпеки України - Politico

Президент Франції Емманюель Макрон під час свого візиту до Білого дому не зміг досягти значних результатів на переговорах з американським лідером Дональдом Трампом щодо безпеки України, що викликало занепокоєння серед європейських партнерів.

Про це повідомляє Politico.

"Макрон заявив, що Трамп не дав жодних чітких обіцянок щодо механізму безпеки для України. Тому стратегічна невизначеність у цьому питанні зберігається", — зазначив дипломат ЄС.

Попри те, що США і Росія ведуть переговори щодо припинення війни без участі Києва та Європи, столиці, зокрема Париж і Лондон, намагаються організувати миротворчу місію в Україні, якщо буде досягнута угода.

Гарантії безпеки для України, що допоможуть запобігти новому російському вторгненню, є важливим питанням. Прем'єр Великої Британії Кір Стармер та президент України Володимир Зеленський їдуть до Вашингтона, щоб вимагати від США військових обіцянок. Трамп заявив, що США не будуть брати участь у гарантіях безпеки, але європейці все ще сподіваються на підтримку США.

Після засідання кабінету міністрів у середу Трамп все ще не дав чіткої відповіді на питання про гарантії, які можуть надати США, попри важливу угоду про постачання корисних копалин, яку Зеленський планує підписати у Вашингтоні цього тижня.

"Я не збираюся давати гарантії безпеки понад дуже багато. Ми змусимо Європу це зробити, тому що... Європа — їхній найближчий сусід, але ми зробимо так, щоб усе пройшло добре", — сказав Трамп.

Хоча адміністрація Трампа чітко дала зрозуміти, що американські війська не братимуть участі, європейці все ще сподіваються, що США зможуть забезпечити підтримку, яка може включати збір розвідданих, протиповітряну оборону та військові перевезення.

"Це була марна трата часу", — заявив високопосадовець ЄС, який брав участь у зустрічі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що The New Yorker назвали три сценарії розвитку подій в Україні.

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