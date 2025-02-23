Росія атакує дронами житлові райони, і це терор, а не війна: Буданов

Росія розраховувала на швидку перемогу, але вже три роки застосовує дронові удари.

Через проблеми на фронті Росія активізує ракетні та дронові атаки, використовуючи терористичні методи ведення війни.

Про це розповів керівник ГУР Кирило Буданов у межах форуму "Україна. Рік 2025".

"Оскільки я вже згадував, що Російська Федерація не відмовляється від досягнення своєї мети, але з цим у них величезні проблеми. Вони постійно переходять до абсолютно терористичних форм методів застосування озброєнь. А саме ракетні і дронові атаки. Свідками, я думаю, що останньою було багато хто тут. Вона насправді найбільша за чисельністю використання саме дронів", - сказав він.

За його словами, росіяни атакують цивільні об'єкти, вбиваючи простих людей – це цілеспрямований терор.

"Але треба пам'ятати, це суто засіб залякування, це терористичний акт. Тероризм — це і є залякування. Куди вони б'ють? Вони б'ють по цивільних об'єктах. Дуже часто попадають по будинках. Свідомо, не свідомо, але це факт. Кого вони вбивають? Простих людей. Простих, звичайних людей. Часто це пенсіонери, які не встигають спуститися в сховище. Або не мають таких в тих місцях, де вони живуть", - розповів керівник ГУР.

Він наголосив, що Росія розраховувала на швидку перемогу, але вже три роки її агресія триває.

"Це якраз ті самі і ветерани Другої світової війни, і ветерани Афганістану зустрічаються. Все це є. Гинуть діти, інколи навіть немовляти. Але разом підсумовуючи це все, хотів би сказати, пам'ятайте, що Росія мріяла 3 плюс 10, а завтра буде вже 3 роки", - додав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час форуму "Україна. Рік 2025" заявив, що Збройні сили України продовжують успішно стримувати російський наступ, не даючи агресору досягти своїх цілей та оголосити "перемогу". Росія не відмовилася від наміру повної окупації України і продовжує намагатися відтиснути українські війська на схід і південь.

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