Буданов назвав найбільшу помилку Кремля перед вторгненням

Аналітики російських спецслужб зробили неправильні висновки щодо можливості швидкої окупації України.
Найбільшою помилкою вищого керівництва Російської Федерації перед повномасштабним вторгненням у лютому 2022 року стала довіра до недостовірних даних, які отримували російські спецслужби від своїх агентів в Україні.
На цьому наголосив очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов під час форуму "Україна. Рік 2025".
“Вони базувалися на абсолютно неправдивих даних. Це провал повний їхніх спеціальних і розвідувальних служб, які своєю чергою базувалися на даних агентури, яка працювала тут в Україні. По факту просто списувалися величезні кошти на це”, - зазначив він.
За його словами, базуючись на неправдивих даних, аналітики російських спецслужб зробили неправильні висновки щодо можливості швидкої окупації України.
“Спочатку Російська Федерація, розпочинаючи “спеціальну військову операцію”, мріяла за термін 3 плюс 10 [днів] зайти в Київ і не пізніше, ніж на 10 добу після цього подавити осередки спротиву в Україні, якщо б вони були. Зрештою це вилилося у повномасштабну війну, яка триває три роки”, - підсумував Кирило Буданов.
Нагадаємо, керівник ГУР Кирило Буданов прокоментував інформацію, що РФ, ймовірно, готується завдати потужного масованого удару по Україні у треті роковини від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого.
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