Буданов ответил, сколько России стоит день войны против Украины

Глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что Россия тратит почти миллиард долларов каждый день на ведение войны в Украине.

Об этом глава ГУР рассказал в интервью Укринформу.

"Это вообще очень дорогая война. День войны стоит немножко меньше миллиарда (долларов — Ред.) для них, — это огромные средства", — подчеркнул Буданов.

По его словам, 41% бюджета России идет на оборону.

"Проблемы уже появились, но не надо себя обманывать. Даже по официальным данным, 41 процент — это бюджет обороны. Это ненормальные цифры, для выполнения этого бюджета были свернуты почти все социальные программы, медицинские, образовательные... То есть влияние финансово-экономическое, негативное, на Российскую Федерацию уже ощутимо", — заявил глава ГУР.

Напомним, Буданов ответил, какая страна будет следующей целью, если Россия захватит Украину.

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