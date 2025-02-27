Буданов про досвід КНДР у війні в Україні – як це змінить баланс сил

За його словами, після повернення північнокорейські військові розпочнуть масштабне перенавчання своїх підрозділів, а також модернізацію озброєння.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Північна Корея стала головним бенефіціаром співпраці з Росією у війні проти України. За його словами, КНДР отримала унікальний бойовий досвід, можливість випробувати своє озброєння та модернізувати власну армію.

Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів у інтерв’ю виданню "Укрінформ".

"Їхня армія отримує бойовий досвід, якого не мала з 1950-х років. І перше її застосування після підготовки в Росії показало, що це – просто жахіття, тобто вони були точно не готові ні до чого в нинішніх реаліях", – пояснив Буданов.

За його словами, після повернення північнокорейські військові розпочнуть масштабне перенавчання своїх підрозділів, а також модернізацію озброєння.

Окремо начальник ГУР звернув увагу на використання Північною Кореєю балістичних ракет КН-23.

"Перші її застосування, – вони показали відсутність точності попадання, тобто були відхилення півтора і більше кілометрів. Російські фахівці попрацювали з їхніми фахівцями на заводах, переробили, модернізували – і тепер ці ракети влучають у ціль", – розповів Буданов.

Крім того, українська розвідка фіксує, що Північна Корея отримала доступ до технологій безпілотників, яких раніше фактично не мала. Це може вплинути на баланс сил у Тихоокеанському регіоні.

"коли стріляли просто в бік Японського моря, і всі, як-то кажуть, нервували. Але, будьмо відвертими, всі ж розуміли, що і точність не та, і якість, хто його знає, як воно буде працювати, а тепер – все. Це тільки один дуже маленький аспект", – наголосив Буданов.

Крім того Буданов повідомив, що Росія розглядає перемир’я як можливість перегрупуватися, накопичити сили та продовжити агресію в майбутньому.