Буданов об опыте КНДР в войне в Украине – как это изменит баланс сил

По его словам, по возвращении северокорейские военные приступят к масштабному переобучению своих подразделений, а также модернизации вооружения.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Северная Корея стала главным бенефициаром сотрудничества с Россией в войне против Украины. По его словам, КНДР получила уникальный боевой опыт, возможность опробовать свое вооружение и модернизировать свою армию.

Об этом начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью "Укринформу".

"Их армия получает боевой опыт, которого не было с 1950-х годов. И первое ее применение после подготовки в России показало, что это – просто ужас, то есть они были точно не готовы ни к чему в нынешних реалиях", – пояснил Буданов.

По его словам, по возвращении северокорейские военные начнут масштабное переобучение своих подразделений, а также модернизацию вооружения.

Отдельно начальник ГУР обратил внимание на использование Северной Кореи баллистических ракет КН-23.

"Первые ее применение, – они показали отсутствие точности попадания, то есть были отклонения в полтора и более километров. Российские специалисты поработали с их специалистами на заводах, переработали, модернизировали – и теперь эти ракеты попадают в цель", – рассказал Буданов.

Кроме того, украинская разведка фиксирует, что Северная Корея получила доступ к технологиям беспилотников, которых ранее фактически не было. Это может повлиять на баланс сил в Тихоокеанском регионе.

"Когда стреляли прямо в сторону Японского моря, и все, как говорится, нервничали. Но, будем откровенны, все же понимали, что и точность не та, и качество, кто его знает, как оно будет работать, а теперь – все. Это только один очень маленький аспект", – подчеркнул Буданов.

Кроме того, Буданов сообщил, что Россия рассматривает перемирие как возможность перегруппироваться, накопить силы и продолжить агрессию в будущем.