Буданов объяснил, зачем Москва пытается "заморозить" войну в Украине

Кремль применяет тактику "кнута и пряника" – одновременно давит на Украину военными методами и предлагает выгодные финансовые условия другим странам.

Россия рассматривает перемирие как возможность перегруппироваться, накопить силы и продолжить агрессию в будущем.

Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью "Укринформу".

По его словам, Кремль применяет тактику "кнута и пряника" – одновременно давит на Украину военными методами и предлагает выгодные финансовые условия для стран, которые могут выступить посредниками в переговорах.

"Они всегда так будут делать: давить на нас и предлагать разные финансово интересные вещи для других сторон, которым принимать в этом участие", – отметил Буданов.

Он подчеркнул, что следует различать понятие перемирия и мира.

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"Дойти быстро до перемирия, я просто свое личное могу сказать мнение – в принципе, это реально. Дойти быстро до мира – нет", – объяснил глава разведки.

Разведка фиксирует, что Кремль понимает критические последствия затяжной войны. Если Россия не сможет выйти из нее до 2026 года, она упустит даже шанс на мировое лидерство.

"Им нужен перерыв. Потому что они, согласно их стратегии, если до 2026 года не выходят из этой войны, они упускают даже шанс на мировое лидерство", — подчеркнул Буданов.

Цена войны для РФ слишком высока – она блокирует экономическое развитие, не позволяет реализовывать масштабные проекты. В частности, у России недостаток технологий для освоения арктических регионов и добычи газа, а война лишь усугубляет эту проблему.

Таким образом, Москва пытается "заморозить" ситуацию, чтобы получить паузу, но мирный договор, предусматривающий восстановление территориальной целостности Украины, не входит в ее планы.

Напомним, что, по мнению советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, Россию можно принудить к прекращению огня на справедливых условиях, если применить к государству-агрессору два действенных инструмента – нефтяное эмбарго и существенное наращивание ударов по российской территории.