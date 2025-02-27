Умеров назначил Гнатова заместителем начальника Генштаба ВСУ

У генерал-майора более 27 лет опыта в армии. Гнатов служил на ключевых должностях.

Министр обороны Украины Рустем Умеров своим приказом по согласованию с президентом назначил генерал-майора Андрея Гнатова заместителем начальника Генерального штаба ВСУ.

Об этом сообщили в Минобороны.

Отмечается, что в новой должности Гнатов будет отвечать за генерацию сил и сотрудничество с партнерами.

У генерал-майора более 27 лет опыта в армии, служил на ключевых должностях – от командира бригады морской пехоты до командующего объединенными силами ВСУ и войсками оперативного командования "Восток".

"Уверен, что его знания и навыки будут способствовать укреплению обороноспособности нашего государства", – подчеркнул Умеров.

Напомним, 26 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Гнатова с должности командующего объединенными силами ВСУ.