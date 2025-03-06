Син загиблого Ігоря Пелиха розкрив свою реакцію на порівняння його з відомим батьком

Іван Пелих розповів про своє ставлення на те, що він асоціюється зі спадщиною тата.

Син українського ведучого та журналіста Ігоря Пелиха, який трагічно загинув в ДТП, розкрив свою реакцію на те, що його порівнюють з відомим батьком.

В інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко Іван розповів, що нічого погано в цьому немає. Він ставиться нормально до подібних порівнянь. Як говорить Іван, його дійсно знають, адже батько свого часу був неабияк відомим, і старше покоління його добре пам'ятає.

"Ставлюсь нормально, бо це по факту так і є. Переважно старше покоління достатньо гарно пам'ятають", - поділився син Ігоря Пелиха.

Іван та Ігор Пелихи

Іван також додав, що нормально ставиться до того, що його асоціюють зі спадщиною відомого батька. Тим не менш, Пелих все ж таки може назватися окремою особистістю, адже він будує свій життєвий шлях зовсім інших чином, аніж це робив тато.

"Я вважаю, що поки так і є, тому що роблю свою частину не так, як свого часу відбувалося у нього. Тому, якщо є така асоціація, то супер, тому що, ще раз кажу, дійсно, так, так і є, але нічого поганого в цьому не бачу", - додав Іван.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: СИН ЛЕГЕНДИ Ігоря ПЕЛИХА ІВАН. Уперше про ЗАГИБЕЛЬ батька, несправедливість та бізнес на ВІЙНІ

Нагадаємо, раніше Іван Пелих розкрив, де зараз перебуває його мама Олександра Лозинська. Також він поділився, чим вона займається.

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