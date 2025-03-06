Рецепт сирних коржиків

Приготуйте сирні коржики та потіште своїх рідних ароматною випічкою, смак якої багатьом знайомий від дитинства.
Знадобляться сир, масло вершкове, яйця, цукор та борошно. Коржики виходять солодкі, розсипчасті, та стануть чудовим доповненням до чаю, кави або склянки молока.
Інгредієнти
- сир
- 200 г
- борошно пшеничне
- 320 г
- масло вершкове
- 80 г
- яйця курячі
- 1 шт. + 1 для змащування
- сода
- 1 ч. л.
- ванільний цукор
- пакетик
- сіль
- щіпка
- У мисці з'єднайте сир, м'яке вершкове масло, яйце, цукор, сіль та ванільний цукор. Збийте міксером до однорідної маси. Додайте борошно, просіяне з содою, і замісіть м'яке тісто.
- На робочій поверхні, присипаній борошном, розкатайте тісто в пласт завтовшки близько одного сантиметра. Виріжте склянкою або фігурними формами коржики і викладіть на деко, застелене пергаментним папером.
- Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 25-30 хвилин до золотистого кольору.
Поради:
- Сир використовуйте будь-якої жирності.
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