Рецепт пухких млинців на кефірі

Приготуйте апетитні, пухкі млинці на сніданок, підвечірок або просто для перекушування.
Щоб млинці вийшли повітряні з дірочками, обов'язково використовуйте інгредієнти кімнатної температури. Готуються дуже просто з найдоступніших продуктів.
Інгредієнти
- борошно пшеничне
- 300 г
- кефір
- 500 мл
- яйце куряче
- 2 шт.
- цукор
- 2 ст. л.
- сода
- 1 ч. л.
- олія
- 3 ст. л.
- сіль
- 0,5 ч. л.
- Яйця з'єднайте з цукром, сіллю та збийте віничком або міксером до пухкої маси. Влийте теплий кефір, олію, додайте соду та перемішайте. Всипте просіяне борошно і ще раз перемішайте.
- Розігрійте на сильному вогні сковороду, змастіть олією (один раз) і смажте млинці на середньому вогні з двох боків до золотавого кольору.
Поради:
- Кефір використовуйте будь-якої жирності.
Читайте також: