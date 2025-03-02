Рецепт пухких млинців на кефірі

Приготуйте апетитні, пухкі млинці на сніданок, підвечірок або просто для перекушування.

Щоб млинці вийшли повітряні з дірочками, обов'язково використовуйте інгредієнти кімнатної температури. Готуються дуже просто з найдоступніших продуктів.

Інгредієнти борошно пшеничне 300 г кефір 500 мл яйце куряче 2 шт. цукор 2 ст. л. сода 1 ч. л. олія 3 ст. л. сіль 0,5 ч. л.

Яйця з'єднайте з цукром, сіллю та збийте віничком або міксером до пухкої маси. Влийте теплий кефір, олію, додайте соду та перемішайте. Всипте просіяне борошно і ще раз перемішайте. Розігрійте на сильному вогні сковороду, змастіть олією (один раз) і смажте млинці на середньому вогні з двох боків до золотавого кольору.

Поради:

Кефір використовуйте будь-якої жирності.

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