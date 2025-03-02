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Рецепт пухких млинців на кефірі

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
306 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
619
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт пухких млинців на кефірі

Млинці на кефірі / Фото: Credits

Приготуйте апетитні, пухкі млинці на сніданок, підвечірок або просто для перекушування.

Щоб млинці вийшли повітряні з дірочками, обов'язково використовуйте інгредієнти кімнатної температури. Готуються дуже просто з найдоступніших продуктів.

Інгредієнти

борошно пшеничне
300 г
кефір
500 мл
яйце куряче
2 шт.
цукор
2 ст. л.
сода
1 ч. л.
олія
3 ст. л.
сіль
0,5 ч. л.
  1. Яйця з'єднайте з цукром, сіллю та збийте віничком або міксером до пухкої маси. Влийте теплий кефір, олію, додайте соду та перемішайте. Всипте просіяне борошно і ще раз перемішайте.
  2. Розігрійте на сильному вогні сковороду, змастіть олією (один раз) і смажте млинці на середньому вогні з двох боків до золотавого кольору.

Поради:

  • Кефір використовуйте будь-якої жирності.

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