Ворог масовано атакував Одеський район дронами: які наслідки

Вночі 6 березня ворог знову масовано атакував Одеський район ударними безпілотниками. Під удар потрапила цивільна та енергетична інфраструктура Південного.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Як зазначається, внаслідок атаки постраждало двоє людей, один з яких госпіталізований. Зруйновано приватний двоповерховий будинок та пошкоджено скління адміністративної будівлі.

"Також є ураження енергетичного об'єкта. Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби", - зазначив Кіпер.

Влада ще раз закликала мешканців: при оголошенні повітряної тривоги – прямуйте в укриття.

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