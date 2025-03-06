Враг массированно атаковал Одесский район дронами: какие последствия

Ночью 6 марта враг снова массированно атаковал Одесский район ударными беспилотниками. Под удар попала гражданская и энергетическая инфраструктура Южного.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Как отмечается, в результате атаки пострадали два человека, один из которых госпитализирован. Разрушен частный двухэтажный дом и поврежден остекление административного здания.

"Также есть поражение энергетического объекта. Над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы", – отметил Кипер.

Власти еще раз призвали жителей: при объявлении воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие.

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