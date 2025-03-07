Звезда сериала "Спасатели Малибу" совершила самоубийство

Американская актриса, продюсер и бизнесвумен Памела Бах, которая в течение 10 лет играла в сериале "Спасатели Малибу", совершила самоубийство.

Об этом сообщает издание TMZ. Тело знаменитости обнаружили 6 марта ее родные. Близкие актрисы забеспокоились, ведь она не выходила на связь, поэтому приехали в ее дом, чтобы проверить, все ли хорошо. Родные Памелы заметили ее тело на полу и вызвали парамедиков.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть актрисы. Причина – огнестрельное ранение в голову. Как сообщили правоохранители, это было самоубийство. Также отмечается, что записки на месте происшествия не было обнаружено.

Памела Бах / Фото: Associated Press

Смерть Памелы Бах уже прокомментировал ее бывший муж актер Дэвид Хассельхофф. Он поблагодарил за поддержку в это тяжелое время. Впрочем, Хассельхофф попросил уважать конфиденциальность семьи Памелы в момент горя.

"Наша семья глубоко расстроена недавней смертью Памелы. Мы благодарны за излияние любви и поддержки в это тяжелое время, но мы любезно просим уединиться, когда мы скорбим и переживаем это сложное время", — говорит актер.

Памела Бах и Дэвид Хассельхофф / Фото: Associated Press

Напомним, недавно оскароносный актер Джин Хекмен был найден мертвым. Рядом с ним были обнаружены тела его жены и собаки. Все они умерли в один день. Недавно судмедэксперт предположил, что послужило причиной смерти.

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