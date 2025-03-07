Звезда сериала "Спасатели Малибу" совершила самоубийство

Артистке было 62 года.
Американская актриса, продюсер и бизнесвумен Памела Бах, которая в течение 10 лет играла в сериале "Спасатели Малибу", совершила самоубийство.
Об этом сообщает издание TMZ. Тело знаменитости обнаружили 6 марта ее родные. Близкие актрисы забеспокоились, ведь она не выходила на связь, поэтому приехали в ее дом, чтобы проверить, все ли хорошо. Родные Памелы заметили ее тело на полу и вызвали парамедиков.
Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть актрисы. Причина – огнестрельное ранение в голову. Как сообщили правоохранители, это было самоубийство. Также отмечается, что записки на месте происшествия не было обнаружено.
Смерть Памелы Бах уже прокомментировал ее бывший муж актер Дэвид Хассельхофф. Он поблагодарил за поддержку в это тяжелое время. Впрочем, Хассельхофф попросил уважать конфиденциальность семьи Памелы в момент горя.
"Наша семья глубоко расстроена недавней смертью Памелы. Мы благодарны за излияние любви и поддержки в это тяжелое время, но мы любезно просим уединиться, когда мы скорбим и переживаем это сложное время", — говорит актер.
Напомним, недавно оскароносный актер Джин Хекмен был найден мертвым. Рядом с ним были обнаружены тела его жены и собаки. Все они умерли в один день. Недавно судмедэксперт предположил, что послужило причиной смерти.
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