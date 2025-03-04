Судмедэксперт предположил, почему актер Джин Хэкмен и его жена умерли в один день

В США выдвинули теорию о смерти оскароносного актера Джина Хэкмена и его жены, пианистки Бетси Аракавы.

Так, судмедэксперт предположил, почему супруги были найдены мертвым в собственном доме. Как сообщает People, правоохранительные органы указывают на то, что смерть Джина Хэкмена была не насильственной. После вскрытия 95-летней звезды было установлено, что он умер от остановки сердца, которую кардиостимулятор зафиксировал за девять дней до того, как его нашли мертвым.

"Вскрытие показало, что у него не было никаких травм. Никакого влияния угарного газа. Причина его смерти является самой распространенной в стране - ишемическая болезнь сердца и, возможно, высокое артериальное давление, которое не было зафиксировано вовремя", - говорится в заявлении эксперта.

Джин Хэкмен с женой / Фото: Associated Press

Что касается причины смерти Бетси Аракавы, жены актера, то здесь тоже есть теория. По мнению специалистов, пианистка могла торопливо искать лекарства для возлюбленного, которому стало плохо, и нечаянно упасть или поскользнуться в ванной комнате, где она и была найдена мертвой. Вероятно, во время несчастного случая Бетси ударилась головой о батарею, что привело к смертельной травме.

"Возможно, она ушиблась головой во время падения и это поспособствовало внутренней травме мозга или кровоизлиянию в мозг", - добавил судмедэксперт.

Также ранее сообщалось и о смерти одной из собак супругов. Судмедэксперт рассматривает версию обезвоживания животного. Он объясняет, что оно могло не иметь доступа к воде и пище в течение девяти дней, пока мертвые супруги разыскивались. К слову, остальные два домашних любимца звезд были найдены живыми во дворе.

Напомним, недавно известная певица Долли Партон сообщила о горе в семье. Умер ее муж, с которым она была в браке 60 лет.

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