Maxar отключил Украине доступ к своим спутниковым снимкам

Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies отключила Украине доступ к своим спутниковым снимкам.

Об этом на правах анонимности подтвердили несколько пользователей коммерческого сервиса, пишет "Милитарный".

Официальное обоснование, полученное пользователями от администрации Maxar "по административному запросу".

Фактически же отключение стало следствием запрета правительства Соединенных Штатов на предоставление Украине разведывательных данных.

То есть администрация президента Дональда Трампа через государственный департамент запретила предоставлять американским компаниям и коммерческим сервисам спутниковые данные для Украины.

Спутниковые снимки пораженного истребителя Су-57 на аэродроме "Ахтубинск" / Фото: Maxar Technologies

Это касается как правительственных пользователей, так и приватных.

К примеру, украинское киберсообщество "Кіберборошно" опубликовало пост на своей странице в телеграмме о закрытии доступа к спутниковой разведке.

В сообществе не уточнили, о каких сервисах идет речь. Однако в комментариях они уточнили об отзыве доступа к основному сервису Maxar Technologies, который они использовали в своей работе.

Эта американская аэрокосмическая компания является едва ли не главным поставщиком коммерческих спутниковых снимков для украинских пользователей о передвижении российских войск, а также результатах поражения важных объектов, как на временно оккупированной территории, так и в самой России.

Также спутниковые снимки Maxar неоднократно использовали мировые СМИ для иллюстрации и анализа боевых действий между Украиной и Россией.

Напомним, 5 марта стало известно, что США приостановили обмен разведданными с Украиной. Эти данные использовались, в частности, для ударов по стратегическим объектам на территории России, а также для таргетинга высокоточного американского оружия для ударов вблизи линии фронта. Однако полного прекращения обмена информацией не произошло. По словам источника, США продолжают предоставлять разведданные, которые могут помочь Вооруженным силам Украины атаковать российские войска на оккупированных территориях Украины.

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