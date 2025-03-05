Официально: США приостановили поставки оружия и разведданных Украине

В ЦРУ говорят, что ожидают отмены паузы и работы с Украиной в направлении мира после письма Зеленского Трампу.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что США приостановили поставки оружия и разведывательных данных в Украину.

Об этом сообщил корреспондент Fox News Эдвард Лоуренс.

"США приостановили поставки оружия и разведданных в Украину в связи со встречей в Овальном кабинете. Ретклифф сказал, что с нетерпением ждет отмены паузы и работы с Украиной в направлении мира после письма президенту (Дональду Трампу – ред.)", – говорится в заявлении журналиста.

У Fox News спросили у Рэтклиффа, соответствуют ли действительности заявления о прекращении военной помощи. Он косвенно это подтвердил, ссылаясь на "паузу на военном фронте, на фронте разведки, чтобы привлечь всех к ответственности за обеспечение мира по всему миру".

Напомним, 4 марта президент Украины Владимир Зеленский обратился в Сети к президенту США Дональду Трампу с заявлением о том, что никто не хочет мира больше, чем украинцы. Зеленский написал, что "мы с моей командой готовы работать под сильным лидерством президента Трампа, чтобы достичь продолжительного мира".

Президент США одобрительно отозвался об этом обращении.