Трамп не пошел на уступки по военной помощи Украине — NYT

Президент США Дональд Трамп оставил в силе запрет на поставку оружия Украине, несмотря на призывы Конгресса и международного сообщества.

Об этом сообщили источники, пишет NYT.

"Господин Трамп, похоже, поздравил инициативу президента Украины Владимира Зеленского по возвращению к обсуждению мирных переговоров и соглашения о полезных ископаемых. Однако господин Трамп оставил в силе свой запрет на поставку дальнейшего оружия или другой значительной помощи Украине", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что американский лидер Дональд Трамп рассказал, что получил письмо от украинского президента Владимира Зеленского с заявлением о готовности поскорее сесть за стол переговоров о мире.

Также сообщалось, что США приостановили военную помощь Украине, мы рассказывали, как это повлияет на ход войны.

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