Трамп не пішов на поступки щодо військової допомоги Україні - NYT

Президент США Дональд Трамп залишив у силі заборону на постачання зброї Україні, попри заклики Конгресу та міжнародної спільноти.

Про це повідомили джерела, пише NYT.

"Пане Трамп, схоже, привітав ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо повернення до обговорення мирних переговорів і угоди про корисні копалини. Однак пан Трамп залишив у силі свою заборону на постачання подальшої зброї або іншої значної допомоги Україні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що американський лідер Дональд Трамп розповів, що отримав лист від українського президента Володимира Зеленського із заявою про готовність якнайшвидше сісти за стіл переговорів про мир.

Також повідомлялось. що США призупинили військову допомогу Україні, ми розповідали як це вплине на перебіг війни.

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