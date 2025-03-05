З її слів, нібито європейські політики втрачають ґрунт під ногами.

Речниця російського МЗС Марія Захарова поділилася своїми думками про прихід Дональда Трампа до влади в Сполучених Штатах Америки.

Про це вона в коментарях росЗМІ.

З її слів, мовляв, європейські політики втрачають ґрунт під ногами після повернення Дональда Трампа до Білого дому.

"Їх приводили до влади, за них платили, проплачували їхній прихід до влади різними способами, підтримуючи їх на плаву, вирощуючи їх у спеціалізованих інкубаторах", - цинічно висловилася вона.

Нагадаємо, раніше очільник МЗС Росії Сергій Лавров звинуватив Європу у всіх бідах за останні 500 років. За його словами, така ситуація продовжується і тепер, коли, на відміну від Сполучених Штатів, європейські країни прагнуть "продовження війни".

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