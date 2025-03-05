По ее словам, якобы европейские политики теряют почву под ногами.

Представитель российского МИД Мария Захарова поделилась своими мыслями о приходе Дональда Трампа к власти в Соединенных Штатах Америки.

Об этом она в комментариях росСМИ.

По ее словам, мол, европейские политики теряют почву под ногами после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

"Их приводили к власти, за них платили, проплачивали их приход к власти разными способами, поддерживая их на плаву, выращивая их в специализированных инкубаторах", — цинично выразилась она.

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил Европу во всех бедах за последние 500 лет. По его словам, такая ситуация продолжается и сейчас, когда, в отличие от Соединенных Штатов, европейские страны стремятся к "продолжению войны".

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