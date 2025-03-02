Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров вважає, що Європа стала винуватицею всіх трагедій у світі за останніх 500 років. За його словами, така ситуація продовжується і тепер, коли, на відміну від Сполучених Штатів, європейські країни прагнуть "продовження війни".

Про це він говорив в інтерв’ю, опублікованому в неділю, 2 березня, пропагандистським виданням “Красная звезда”.

"За останні 500 років - коли Захід сформувався більш-менш так, як він дійшов до нас сьогодні, природно, з деякими змінами - всі трагедії в світі виникли в Європі або були спричинені європейською політикою", - заявив головний російський дипломат.

За словами Лаврова, "якщо дивитися на історію ретроспективно, то американці не зіграли жодної ролі в підбурюванні чи провокуванні".

“Я не хочу бути антиєвропейцем. Проте нинішня ситуація [ставлення до війни в Україні] підтверджує тезу, яку висловлюють багато істориків”, – додав він.

При цьому очільник зовнішньополітичного відомства РФ “забув”, що Сполучених Штатів Америки, з якими він порівнює європейські країни, 500 років тому ще не було на політичній карті світу.

Очільник МЗС Росії також зробив комплімент президенту США Дональду Трампу за те, що він начебто базує позицію своєї країни “на здоровому глузді”. У випадку з Україною, додав Лавров, "здоровий глузд Вашингтона підказує йому триматися подалі".

Головний російський дипломат заявив, що Кремлю не подобається ідея підтримки європейцями президента Зеленського, і попередив, що розгортання європейських миротворчих військ в Україні, можливість, яку обговорюють деякі союзники Києва, означатиме для Росії, що причини, які призвели до війни, збережуться.

Нагадаємо, речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що адміністрація президента США Дональда Трампа стрімко змінює зовнішньополітичні конфігурації. Мовляв, це багато в чому збігається з російським баченням.

Читайте також: