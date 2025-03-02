У РНБО вважають, що відірвати Росію від Китаю у США не вийде. Вони дуже цього хочуть, але китайська ініціатива "Один пояс, один шлях" просувається на континенти завдяки інфраструктурним інвестиціям.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Росія ж продовжує залишатися сировинним придатком для Китаю. Не партнером, а саме придатком. А чому раптом Пекін має відмовлятися від використання РФ як придатку? Або чому Росія має відмовлятися від продажу енергоресурсів Китаю? Так, можна запровадити санкції, але поки в США немає плану, крім того, щоб пропонувати Москві альтернативу у збуті енергоресурсів", — зауважив він.

Чутки про відновлення "Північного потоку-2", додає Коваленко, з'явилися не просто так.

"Але навіть такий сценарій не відірвав би Росію від Китаю, оскільки Пекін давно використовує російські ресурси на російській території", — завершили в РНБО.

Нагадаємо, Росія продовжує демонструвати поглиблення відносин з американськими супротивниками, попри зусилля Путіна продемонструвати готовність до переговорів зі Сполученими Штатами. Так, китайсько-російські відносини зміцнюються в політичній, економічній і військовій сферах

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