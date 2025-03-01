Зближення Китаю та РФ: аналітики пояснили, що за цим стоїть

Китайсько-російські відносини зміцнюються в політичній, економічній і військовій сферах.

Росія продовжує демонструвати поглиблення відносин з американськими супротивниками, попри зусилля Путіна продемонструвати готовність Росії до переговорів зі Сполученими Штатами.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, 28 лютого секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу провів окрему зустріч з президентом Китаю Сі Цзіньпіном і міністром закордонних справ КНР Ван Ї, щоб обговорити питання двосторонньої безпеки, а також міжнародні та регіональні питання.

Аналітики зазначили, що Шойгу і Сі також підкреслили необхідність продовження координації зусиль на ключових міжнародних майданчиках, зокрема БРІКС і Шанхайську організацію співробітництва, а також дипломатичних зусиль щодо "вирішення української кризи".

Шойгу заявив, що відносини між Росією і КНР досягли "безпрецедентних" висот, а російські державні ЗМІ висвітлили заяви Сі і речника МЗС КНР Лінь Цзяня, які високо оцінили тісні двосторонні відносини.

"Росія продовжує зараховувати себе до супротивників Сполучених Штатів, підкреслюючи важливість зміцнення і підтримки союзників і партнерів США, в тому числі України", — зазначили в ISW.

Нагадаємо, стратегічна співпраця між Москвою та Пекіном помітно активізувалася після вторгнення Росії до України. Проте зараз Росія є слабшим партнером у відносинах, а Китай використовує ситуацію Кремля у власних цілях, кажуть експерти.

США попередили союзників про те, що Китай посилив підтримку Росії у її війні проти України. Пекін надає Кремлю ще й дані геопросторової розвідки, а також мікроелектроніку та обладнання для танків.

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