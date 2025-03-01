День ангела 1 березня: кого та як вітати з іменинами

1 березня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 1 березня

1 березня 2025 року привітайте з іменинами Антона, Василя, Івана, Михайла, Нестора, Олександра, Петра, Антоніну, Ганну, Дарину, Євдокію, Надію, Олександру, Ольгу.

Антон — давньогрецьке походження, означає "вступати в бій". В дитинстві мужній, цілеспрямований. В дорослому віці стає працьовитим, завжди прагне до лідерства.

Василь — давньогрецьке ім'я, перекладається як "цар". В дитинстві врівноважений, добрий. В дорослому віці стає практичним, обачним, витриманим.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як "милість Божа". В дитинстві добродушний, спокійний. В дорослому віці стає розважливим, відповідальним.

Михайло — давньоєврейське походження, означає "хто як Бог". В дитинстві справедливий, добрий. В дорослому віці стає сміливим, вміє постояти за себе.

Нестор — давньогрецьке ім'я, перекладається як "повернувшись додому". В дитинстві часто неслухняний. В дорослому віці стає допитливим, авантюристом.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "захисник". В дитинстві наполегливий і практичний. В дорослому віці стає цілеспрямованим, любить лестощі.

Петро — давньогрецьке походження, означає "скеля". В дитинстві ніжний, серцевий. В дорослому віці стає податливим, але наполегливим у роботі.

Антоніна — римське ім'я, перекладається як "з роду Антонія". В дитинстві добродушна і спокійна. В дорослому віці стає артистичною, мрійливою, має добре розвинену інтуїцію.

Ганна — давньоєврейське коріння, тлумачиться як "блага". В дитинстві добра, має сильну волю. В дорослому віці стає господарською, охайною.

Дарина — давньоперсидське походження, означає "переможниця". В дитинстві повільна, флегматична. В дорослому віці стає жіночною, проникливою.

Євдокія — давньогрецьке ім'я, перекладається як "добра звістка". В дитинстві відкрита, щира. В дорослому віці стає довірливою, наївною, комунікабельною.

Надія — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "надія". В дитинстві витривала, терпелива. В дорослому віці стає емоційною, вірить у краще, оптимістична.

Олександра — давньогрецьке походження, означає "захисниця". В дитинстві розумна, харизматична. В дорослому віці стає справедливою, відкритою.

Ольга — скандинавське ім'я, перекладається як "свята". В дитинстві цілеспрямована, має сильний характер. В дорослому віці стає вразливою, але залишається твердою.

День ангела 1 березня — душевні привітання в прозі

День ангела 1 березня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігаючи від негараздів, направляючи на світлий шлях і даруючи душевну рівновагу. Бажаю гармонії, радості, добробуту та здійснення всіх світлих мрій!

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З Днем Ангела! Нехай твій небесний покровитель захищає тебе від усього злого, допомагає у важливих справах і надихає на нові досягнення. Бажаю щасливих моментів, теплих зустрічей, любові та затишку в душі!

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Щиро вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай у житті завжди буде місце для радості, удачі та добрих людей. Нехай твій Ангел-охоронець веде тебе дорогою світла, миру та гармонії!

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В цей особливий день бажаю тобі, щоб твій Ангел завжди оберігав тебе від бід і негараздів, наповнював твоє серце спокоєм та радістю. Нехай кожен день приносить щось добре, а доля щедро обдаровує теплом і щастям!

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З Днем Ангела! Нехай твій охоронець завжди буде поруч, допомагаючи в усіх починаннях, даруючи віру, надію та любов. Нехай життя буде легким і світлим, а доля – прихильною!

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