Магнітна буря 1 березня: яка її потужність

Попередньо, магнітна буря пішла на спад.
У суботу, 1 березня, сонячна активність зменшиться до рівня Кр4 (жовтий). Це відповідає середнім магнітнім бурям.
Про це повідомляє ресурс meteoagent.
Зауважимо, що попередні два дні фіксували досить високу та потужну сонячну активність: 27 лютого - Кр 6, а 28 лютого - Кр - 7. Зауважимо - що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки.
Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
Магнітні бурі здатні впливати на організм людини протягом кількох днів - як до її початку, так і після її завершення. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу.