Магнітна буря 1 березня: яка її потужність

У суботу, 1 березня, сонячна активність зменшиться до рівня Кр4 (жовтий). Це відповідає середнім магнітнім бурям.

Про це повідомляє ресурс meteoagent.

Зауважимо, що попередні два дні фіксували досить високу та потужну сонячну активність: 27 лютого - Кр 6, а 28 лютого - Кр - 7. Зауважимо - що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки.

Магнітна буря 1 березня. Фото: meteoagent.com.

Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Магнітні бурі здатні впливати на організм людини протягом кількох днів - як до її початку, так і після її завершення. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу.

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