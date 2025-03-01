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Магнитная буря 1 марта: какая ее мощность

Магнитная буря 1 марта: какая ее мощность

Магнитная буря. / Фото: Associated Press

Предварительно, магнитная буря пошла на убыль.

В субботу, 1 марта, солнечная активность снизится до уровня Кр4 (желтый). Это соответствует средним магнитным бурям.

Об этом сообщает ресурс meteoagent.  

Заметим, что предыдущие два дня фиксировали достаточно высокую и мощную солнечную активность: 27 февраля – Кр 6, а 28 февраля – Кр – 7. Заметим – чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия.

Магнитная буря 1 марта. Фото: meteoagent.com. / ©
Магнитная буря 1 марта. Фото: meteoagent.com.

Важно отметить, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Магнитные бури способны влиять на организм человека в течение нескольких дней – как до его начала, так и после его завершения. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса.

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