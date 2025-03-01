Погода готує "сюрпризи": прогноз на 1-2 березня

Цьогоріч весна розпочнеться доволі нетипово. Територію Україну перетинатиме атмосферний фронт, який принесе дощ та мокрий сніг.

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1-2 березня територію Україну перетинатиме атмосферний фронт, який принесе дощ та мокрий сніг. Такий прогноз зробила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, опади переміщуватимуться впродовж суботи-неділі від західних областей у східному напрямку. Лише східні області без опадів. Хоча й буде хмарно. Температура повітря очікується вночі близько нуля, на заході 0+4 градуси, у східній частині -2-9 градусів.

У денні години 1 та 2 березня найтеплішою очікується погода в західних областях, +2+7 градусів.

Найнижча температура буде на сході, 1 березня -2-5 градусів, 2 березня 0-4 градуси. На решті території протягом дня суботи-неділі +1+5 градусів.

У Києві 1 березня пройде мокрий сніг, 2 березня - хмарно. Температура повітря протягом дня коливатиметься 1 березня в межах +1+3 градусів, у неділю потеплішає до +3+5 градусів.

На наступному тижні далі теплішатиме, проте із вітром та опадами.

Особливість цієї весни

Тим часом народний синоптик з Волині Володимир Деркач у коментарі виданню Телеграф розповів, що весна 2025 року в Україні очікується теплішою за середні багаторічні значення на 1-2 °C. Однак березень ще буде прохолодним.

Перша декада весни, за його даними, виявиться "скупою" на опади. Час від часу, опади, звісно, траплятимуться, однак будуть слабкі. Більше за все в цей час дошкулятимуть вітри, які посиляться під кінець першої декади. Температурний режим першої десятиденки березня буде наступний: вночі майже постійно буде невеликий "мінус", а вдень "плюс", але також невеликий.

Друга декада буде вже теплішою, але опадів також очікується дуже мало. Третя декада березня почнеться з похолодання.

Якою буде погода у квітні

Перша декада квітня не принесе такого бажаного весняного тепла на постійній основі.

Друга декада квітня розділиться на дві частини. Перша половина буде більш волога та вітряна. Вночі навіть можливий невеличкий "мінус". Вдень – помірний "плюс". Друга частина цієї декади тепліша і без опадів. Тобто дні будуть більш погожі.

Третя декада буде така ж тепла, але далі температура повітря дещо знизиться. Зросте імовірність опадів, хоча носитимуть вони короткочасний характер.

Якою буде погода у травні

Перша декада останнього місяця весни на початку також не принесе справжнього тепла.

Друга декада "успадкує" це тепло і температура повітря прогріється. Опадів слід чекати більше у першій декаді, а друга ж буде сухіша. Втім, інколи траплятимуться короткочасні дощі.

Третя декада травня знову розчарує: температура повітря знизиться, буде досить волого і вітряно, що і позначиться на загальній картині погоди. Та все ж насамкінець місяця знову повернеться тепло. Не можна його назвати літнім, але буде доволі тепло.

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