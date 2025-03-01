Погода готовит "сюрпризы": прогноз на 1-2 марта

Днем теплее всего будет в западных областях.

В этом году весна начнется довольно нетипично. Территорию Украины будет пересекать атмосферный фронт, который принесет дождь и мокрый снег.

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1-2 марта территорию Украины будет пересекать атмосферный фронт, который принесет дождь и мокрый снег. Такой прогноз сделала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, осадки будут перемещаться в течение субботы-воскресения от западных областей в восточном направлении. Только восточные области без осадков. Хотя будет облачно. Температура воздуха ожидается ночью около нуля, на западе 0+4, в восточной части -2-9 градусов.

В дневные часы 1 и 2 марта теплой ожидается погода в западных областях, +2+7 градусов.

Самая низкая температура будет на востоке, 1 марта –2-5 градусов, 2 марта 0-4 градуса. На остальной территории в течение дня суббота-воскресенье +1+5 градусов.

В Киеве 1 марта пройдет мокрый снег, 2 марта – облачно. Температура воздуха в течение дня будет колебаться 1 марта в пределах +1+3 градуса, в воскресенье потеплеет до +3+5 градусов.

На следующей неделе будет дальше теплеть, однако с ветром и осадками.

Особенность этой весны

Тем временем народный синоптик из Волыни Владимир Деркач в комментарии изданию Телеграф рассказал, что весна 2025 года в Украине ожидается теплее средних многолетних значений на 1-2 °C. Однако март еще будет прохладным.

Первая декада весны, по его данным, окажется "скупой" на осадки. Время от времени, осадки, конечно, будут, но слабые. Больше всего в это время будут донимать ветры, которые усилятся на исходе первой декады. Температурный режим первой десятидневки марта будет следующим: ночью почти постоянно будет небольшой "минус", а днем "плюс", но также небольшой.

Вторая декада будет уже теплее, но осадков также ожидается очень мало. Третья декада марта начнется с похолодания.

Какая будет погода в апреле

Первая декада апреля не принесет столь желанного весеннего тепла на постоянной основе.

Вторая декада апреля разделится на две части. Первая половина будет более влажная и ветреная. Ночью даже возможен небольшой минус. Днем – умеренный "плюс". Вторая часть этой декады теплее и без осадков. То есть дни будут погоже.

Третья декада будет такой же теплая, но дальше температура воздуха несколько снизится. Возрастет вероятность осадков, хотя они будут носить кратковременный характер.

Какая будет погода в мае

Первая декада последнего месяца весны в начале тоже не принесет настоящего тепла.

Вторая декада "наследует" это тепло и температура воздуха прогреется. Осадков следует ожидать больше в первой декаде, а вторая же будет более сухой. Впрочем, иногда будут кратковременные дожди.

Третья декада мая снова разочарует: температура воздуха снизится, будет достаточно влажно и ветрено, что и скажется на общей картине погоды. И все же в конце месяца снова вернется тепло. Нельзя его назвать стабильным, но будет достаточно тепло.

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