Сближение Китая и РФ: аналитики объяснили, что за этим стоит

Россия продолжает демонстрировать углубление отношений с американскими противниками, несмотря на усилия Путина продемонстрировать готовность России к переговорам с Соединенными Штатами.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

В частности, 28 февраля секретарь Совбеза России Сергей Шойгу провел отдельную встречу с президентом Китая Си Цзиньпином и министром иностранных дел КНР Ван И, чтобы обсудить вопросы двусторонней безопасности, а также международные и региональные вопросы.

Аналитики отметили, что Шойгу и Си также подчеркнули необходимость продолжения координации усилий на ключевых международных площадках, в частности, БРИКС и Шанхайскую организацию сотрудничества, а также дипломатических усилий по "решению украинского кризиса".

Шойгу заявил, что отношения между Россией и КНР достигли "беспрецедентных" высот, а российские государственные СМИ осветили заявления Си и пресс-секретаря МИД КНР Линь Цзяня, которые высоко оценили тесные двусторонние отношения.

"Россия продолжает относить себя к противникам Соединенных Штатов, подчеркивая важность укрепления и поддержки союзников и партнеров США, в том числе Украины", — отметили в ISW.

Напомним, стратегическое сотрудничество между Москвой и Пекином заметно активизировалось после вторжения России в Украину. Однако сейчас Россия является более слабым партнером в отношениях, а Китай использует ситуацию Кремля в своих целях, говорят эксперты.

США предупредили союзников о том, что Китай усилил поддержку России в войне против Украины. Пекин предоставляет Кремлю и данные геопространственной разведки, а также микроэлектронику и оборудование для танков.

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