Китай отправил оружие в РФ для войны против Украины: ЕС получил "убедительные доказательства"

По данным разведки, Пекин впервые отправил России летальное оружие для использования в войне против Украины. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель теперь призывает ввести санкции против Китая.

Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Как подтвердили FAZ три источника, Боррель проинформировал государства ЕС о соответствующих выводах разведки перед встречей министров иностранных дел, которая должна состояться в следующий понедельник, 18 ноября, и призвал ввести санкции против Пекина.

"Доказательства были убедительными и продемонстрировали оказание летальной поддержки. Теперь нам следует рассмотреть весь набор инструментов, который есть в распоряжении ЕС, включая новые санкционные списки, что приведет к запретам на ведение бизнеса с китайскими компаниями, замораживанию активов и запретам на въезд", – цитирует издание слова высокопоставленного дипломат ЕС.

Дипломат также уверен, что необходим прямой диалог с Пекином, в ходе которого нужно дать ему понять отношение Европы к ситуации:

Китай не нейтрален;

Китай не привержен миру;

Китай "кормит зверя" (Россию).

Другой источник издания сообщил, что дальнейшие действия Европы зависят от того, как Китай отреагирует на выводы. При этом он отметил, что дебаты о санкциях все еще находятся на ранней стадии обсуждения.

Источники не пожелали раскрыть подробности выводов разведки, но отметили, что сообщения были "очень серьезными".

Издание отмечает, что возможно речь идет о разработке и производстве новых БПЛА в Китае, о чем в сентябре писало агентство Reuters.

Читайте также: