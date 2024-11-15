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Сколько работников ТЦК не имеют боевого опыта: нардеп объяснила детали

Сколько работников ТЦК не имеют боевого опыта: нардеп объяснила детали

Рейды ТЦК/Коллаж ТСН.ua

Анна Скороход отметила, что структура ТЦК состоит из военнослужащих, госслужащих и сотрудников ВСУ, работающих по трудовым договорам.

В Украине 80% сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки не имеют боевого опыта. Многие работники ТЦК работают по трудовому договору.

Об этом народная депутат Анна Скороход сообщила в эфире "Вечер.LIVE" в пятницу, 15 ноября.

Большинство работников ТЦК не были в бою

Скороход отметила, что структура ТЦК состоит из военнослужащих, госслужащих и сотрудников Вооруженных сил, работающих по трудовым договорам.

Депутат добавила, что иногда руководящие должности в ТЦК занимают люди без опыта, но "с влиятельными связями".

"Знаете, говорят: "Систему невозможно изменить". Нет, изменить возможно все, если иметь это желание", — считает нардепка.

Напомним, 15 ноября в Сети распространили видео с подписью о том, что якобы сотрудник ТЦК стрелял в гражданского. В Минобороны подтвердили, что на видео – работник ТЦК. Там заявили, что изучают информацию об инциденте.

Работник ТЦК открыл огонь по гражданскому?! На Киевщине слышали стрельбу!

Работник ТЦК открыл огонь по гражданскому?! На Киевщине слышали стрельбу!

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