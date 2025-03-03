Трамп зробив шокувальну заяву стосовно України

Трамп заявив, що він "не віддав українську землю путінській Росії".

Президент США Дональд Трамп заявив, що він "не віддав українську землю путінській Росії".

Про це він написав у соцережі Truth Social.

"Єдиний президент, який не віддав української землі путінській росії, – це я", – написав Трамп.

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Нагадаємо, зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні 28 лютого завершилася скандальною суперечкою. Після розмови на підвищених тонах українська делегація покинула Білий дім, а підписання угоди про корисні копалини було скасовано.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, чи готова Україна до поступок територіями.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Вибачення ТРАМПУ, ПОСТУПКИ РОСІЇ і ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬ! ІНТЕРВ`Ю ЗЕЛЕНСЬКОГО У ЛОНДОНІ

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