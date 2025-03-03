Моторошна ДТП на Волині: троє загиблих

На дорозі не розминулися дві автівки.

Між населеними пунктами Горохів та Сільце трапилася смертельна ДТП - на трасі не розминулися дві автівки.

Про це повідомили у поліції Волинської області.

"Під час руху зіткнулись автомобілі Volkswagen LT та Renault Master. Внаслідок цього загинуло троє осіб: водій та пасажирка Volkswagen LT – мешканці Луцького району та пасажир Renault Master з Чернігівської області", - йдеться у повідомленні.

Водій та ще один пасажир Renault Master доправлені до Горохівської лікарні з різними травмами та забоями.

На місці аварії працювали слідчі, наряд групи реагування патрульної поліції, рятувальники. Вирішується питання про внесення відомостей в ЄРДР за ч.2 ст. 286 КК України.

Раніше стало відомо, що на трасі зіткнулися два автобуси: загинули понад 30 осіб. Більше про це читайте у новині.

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