Жуткое ДТП на Волыни: трое погибших

На дороге не разминулись два автомобиля.

Между населенными пунктами Горохов и Сельце произошло смертельное ДТП — на трассе не разминулись два автомобиля.

Об этом сообщили в полиции Волынской области.

"Во время движения столкнулись автомобили Volkswagen LT и Renault Master. В результате погибли три человека: водитель и пассажирка Volkswagen LT – жители Луцкого района и пассажир Renault Master из Черниговской области", — говорится в сообщении.

Водитель и еще один пассажир Renault Master доставлены в Гороховскую больницу с разными травмами и ушибами.

На месте аварии работали следователи, наряд группы по реагированию патрульной полиции, спасатели. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч.2 ст. 286 УК Украины.

Ранее стало известно, что на трассе столкнулись два автобуса: погибли более 30 человек. Больше об этом читайте в новости.

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