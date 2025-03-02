На трассе столкнулись два автобуса: погибли более 30 человек

Один из водителей превысил скорость.

В Боливии на трассе столкнулись два автобуса. По последним данным, погибли 37 человек, десятки получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

ДТП произошло на трассе между городами Уюни и Кольчани в западном регионе Потосе, когда одно из транспортных средств вынесло на встречную полосу.

"В результате этой смертельной аварии у нас 39 человек лежат с ранениями в четырех больницах города Уюни, и 37 человек потеряли жизнь", — сказал журналистам спикер командования департаментской полиции Потоси.

По данным предварительного расследования, один из автобусов выехал на встречную полосу из-за превышения скорости.

Напомним, в Молдове перевернулся автобус Киев-Кишинев. Больше об этом читайте в новости.

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